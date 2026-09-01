Жена пострада при пожар в гараж в „Кършияка“

Жена е пострадала при пожар, избухнал рано тази сутрин в гаражно помещение на ул. „Порто Лагос“ в пловдивския квартал „Кършияка“.

По информация на пожарната, при отварянето на вратата на гаража жената е получила изгаряния и е вдишала димни газове. На място веднага е изпратен екип на Спешна помощ, който извършва преглед на пострадалата.

Огнеборците са успели бързо да потушат пламъците и да не допуснат разпространението на пожара.

Районът около гаражното помещение е обезопасен. Предстои оглед, който трябва да установи причините за възникването на пожара и обстоятелствата около инцидента.