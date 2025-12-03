Авиокомпанията Wizz Air представи зимния си график за сезон 2025/2026 г. и отчете силен ръст в операциите си в България. През настоящата година компанията е превозила почти 3 милиона пътници от и до страната, което е с 9% повече спрямо 2024 г. и включва почти 14 000 оперирани полета.

Новият зимен график предвижда полети от София, Варна и Пловдив до 54 маршрута в 17 държави, като в дните около Коледа и Нова година ще има увеличен капацитет и по-чести полети.

За новогодишната нощ Wizz Air предлага уникално преживяване – два специални нощни полета, които ще позволят на пътниците да посрещнат 2026 г. в облаците с гледка към празничната заря. Полетите ще излетят от Ларнака в 23:05 ч. с кацане в София на 1 януари 01:30 ч., и от Лондон Лутън в 21:45 ч. с кацане в София в 02:55 ч.

Компанията вече предлага и нови маршрути:

от Варна до Милано и Братислава ,

, от Пловдив до Братислава ,

, от София до Кишинев, Прага, Торино, Маракеш, Варшава, както и до Палма де Майорка, Ламеция Терме и Римини.

Wizz Air наскоро увеличи капацитета за полетите до Тел Авив и възобнови дългоочакваните полети до Абу Даби. През юни 2026 г. се очаква и стартирането на нов маршрут от Варна до Вроцлав.

С разширяването на мрежата си и добавянето на специални полети за празниците авиокомпанията затвърждава позицията си като един от основните играчи на българския авиационен пазар.