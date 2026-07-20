Автомобил излетя от пътя край Кадиево, шофьорът е загинал

Шофьор е загинал при катастрофа край село Кадиево тази сутрин. Сигналът за лек автомобил, който излязъл извън пътното платно и се блъснал в дърво, е подаден на тел. 112 към 7.30 ч. Насочените към местопроизшествието екипи на РУ-Стамболийски и спешна медицинска помощ констатирали смъртта на около 60-годишния мъж зад волана, който е пътувал сам.

Към момента се прави оглед с участието и на служители от сектор „Разследване на престъпления по пътищата“. Движението в участъка на пътния инцидент не е спряно, но се апелира водачите да преминават с повишено внимание.