Потвърдиха 10-годишната присъда за тежката катастрофа с трима загинали край Пловдив

Апелативен съд – Пловдив потвърди 10-годишната присъда на Д. Д. за пътно-транспортно произшествие с трима загинали.

Делото е образувано по жалба на частните обвинители, в която се съдържат оплаквания за явна несправедливост на наложените на подсъдимия наказания, както и за нарушение на материалния закон, поради което молят да се измени и да се увеличи размерът на наказанията. Производството пред първата инстанция е проведено по реда на съкратено съдебно следствие.

С присъда от 24.02.2026 г. на Окръжен съд – Пловдив подсъдимият Д. Д. е признат за виновен в това, че на 24.11.2025 г., на пътя гр. Пловдив – гр. Смолян, при управление на моторно превозно средство – товарен автомобил „Ман“ с прикачено полуремарке, е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на М. П., Т. П. и Т. П. и средни телесни повреди на М. П., като случаят е особено тежък, поради което е осъден на 10 години лишаване от свобода. Д. Д. е лишен от право да управлява МПС за срок от 12 години.

Пловдивския апелативен съд приема, че размерът на наказанието е справедлив и съответстващ на тежестта на престъплението.

Решението на апелативния съд не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред ВКС.