5000 лева гаранция за мъжа, прегазил кучето Мая

Повдигнато е обвинение срещу д-р Ненад Цоневски за причиняване на смърт на гръбначно животно след инцидент с кучето Мая в столичния квартал „Разсадника“. На лекаря е наложена парична гаранция от 5000 лева. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов, опровергавайки слуховете, че 29-годишният специалист е напуснал страната.

Цоневски се е явил с адвокат в Трето районно управление, където са му предявени материалите по член 325б от Наказателния кодекс. Директорът на СДВР подчерта, че лекарят съдейства напълно на разследването.

Случаят предизвика обществено възмущение, довело до отстраняването на Цоневски от служба във Военномедицинска академия (ВМА). От лечебното заведение уточниха, че той няма да упражнява служебни задължения до приключване на разследването, като институцията предоставя пълно съдействие на органите, но не може да се произнася за личните качества на служителя и не толерира насилие.

Междувременно стотици хиляди хора подкрепиха петиция за справедлива присъда. След промените в Наказателния кодекс от 29 юли 2025 г., наказанията за насилие над животни са значително завишени. Според закона, проявата на жестокост или умъртвяване на животно се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 1000 до 5000 лева, какъвто е случаят с Мая. При особена жестокост или на публично място санкциите могат да достигнат 2–8 години затвор и 2000–10 000 лева глоба.

Инцидентът с 14-годишното куче Мая е станал сутринта на 9 ноември. Камери са заснели автомобила на д-р Цоневски да преминава през животното, а свидетели разказват, че кучето е било в тежко състояние и по-късно е починало. Според очевидци първоначално лекарят е отричал инцидента, а след това е давал противоречиви обяснения – от това, че не е видял животното, до твърдението, че умишлено го е умъртвил.

