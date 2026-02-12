Остава в ареста обвиняемият по делото за фаталната катастрофа на АМ „Тракия“

Пловдивският апелативен съд остави в ареста подсъдимия Р. Г. като отмени определение на Окръжен съд – Пазарджик, с което е изменена мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в парична гаранция от 5 000 евро. В апелативния съд делото е образувано по протест на прокуратурата.

Срещу Р. Г. в съда в Пазарджик е образувано наказателно дело по обвинение за това, че на 29.03.2025 г. в гр. София, в пияно състояние е предоставил автомобила си БМВ, за управление на неправоспособния водач Т.Н., който нарушил правилата за движение по пътищата и допуснал ПТП на автомагистрала Тракия, край Пазарджик, по непредпазливост е причинил смъртта на двама души от Костенец. Подсъдимият Р. Г. бил с концентрация на алкохол в кръвта 1.85 на хиляда, а неправоспособният водач Т. Н. с 2.4 на хиляда.

Пловдивският апелативен съд счита, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна мярката за неотклонение на подсъдимия Р.Г. Към настоящия момент са разпитани свидетели, които са възприели факти и обстоятелства от значение по делото, включително и полицейските служители, които първи са пристигнали на местопроизшествието и са имали лични впечатления от поведението, както на подсъдимия, така и на лицето, което е управлявало автомобила – Т. Н. Тепърва предстои изслушването на вещи лица, а освен това ще следва да се прецени и необходимостта от разпит именно на Т. Н., за който вече има приключило наказателно производство с влязла в сила присъда за същия случай, на когото е наложено окончателно наказание от осем години лишаване от свобода от ВКС.

Пловдивският апелативен съд прецени, че делото се насрочва в оптимални срокове, задържането на подсъдимия не надвишава по никакъв начин критериите за прекомерност на времето, през което той търпи мярка за процесуална принуда. Няма нови обстоятелства, свързани с въпроса за преценка на промяна мярката за неотклонение, поради което въззивната инстанция счита, че атакуваното определение следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а искането на защитата за промяна на мярката за неотклонение, да бъде оставено без уважение.

Това е пето поредно разглеждане на искане на подсъдимия Р.Г. за промяна на мярката задържане под стража в по-лека от Пловдивския апелативен съд.

Определението на апелативния съд е окончателно.