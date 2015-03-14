Правосъдният министър: Да хигиенизираме отношенията на шестте хиляди във висшия еталон на властта

Ако си съдия и имаш колекция от картини, подарена от приятели, трябва някой да те попита „Защо толкова те обичат?”, предлага Христо Иванов

Надява се до края на годината да се направи агенция, която да разследва имотното състояние и взаимоотношенията между висшия ешалон на властта и средата му

Христо Иванов, министър на правосъдието, пред Под тепето

Г-н министър, как да приложим румънския модел у нас? Май се усеща някакво нежелание са създаване на независимо разследващо антикорупционно звено на политическо ниво?

Румънският модел се състои от два компонентна. Единият е така наречената ДНА- Национална дирекция за борба с корупцията. Другият е АНИ- Национална агенция за интегритет. Според мен трябва да разсъждаваме върху начин да използваме опита и на двете техни институции. Тъй като прокуратурата в лицето на г-н Цацаров пое инициативата да покаже, че може да се справи в борбата с корупцията с наказателни средства, ще й бъде дадена възможност да покаже какво може да направи. А правителството ще се фокусира върху другата институция, която е не по-малко важна. Разбира се, когато видим едни такива цифри за хора в затворите за корупция по високите етажи на властта, това е най-силният и впечатляващ израз на успеха. Но има и други неща, които могат да се направят. Това е хигиенизацията на отношенията на шестте хиляди души във висшия еталон на властта. Това са хората, които са задължени да подават декларации за конфликт на интереси и имуществени декларации- съдии, прокурори, министри, депутати, областни управители и прочие. Нашата цел е да конструираме един орган, който не просто да събира някакви декларации и да ги качва на един сайт, а много внимателно да съединява точките. Ако ти си съдия, а съпругът или съпругата ти е адвокат и искаш да стане шеф на съд, някой трябва да ти каже: Нека твоят съпруг или съпруга да даде списък със своите клиенти и ние да ги свържем с делата, които ти си разглеждал или разглеждала, за да видим има ли връзка. Ако ти си съдия и имаш една прекрасна колекция от картини, попълнена от приятелски подаръци по рождени дни, някой трябва да зададе въпроса: Защо твоите приятели толкова те обичат? Може и да има обяснение. Тези въпроси в момента никой не ги задава.

Това ще е сериозен труд. Има ли изобщо съдия в България, който да няма половинка адвокат или нотариус…

Има, има. Само по себе си това не е лошо. Като казвам, че трябва да се задават въпроси имам предвид, че отговорът може да бъде и такъв и инакъв. Зърното от плявата трябва да бъде отделено. Но процесът трябва да почне отнякъде. В този смисъл аз съм убеден, че дори тази година да успеем да създадем само аналога на АНИ, тази агенция, която да може да прави реални разследвания на имотното състояние и взаимоотношенията между представителите на висшия ешалон на властта и тяхната среда, в която работят и живеят, това ще има огромен ефект върху ограничаването на определени възможности. Ограничаване на нещата, които можеш да си позволиш да направиш- да си позволиш подарък, да отидеш на екскурзия, да номинираш или да дадеш рамо на кума си, да сте заедно в една масонска ложа с едни хора. Всички тези неща постепенно трябва да ги направим невъзможни. Успехът в това отношение няма да е толкова шумен, защото няма да има хора в затворите, но това е много важно. В този смисъл, макар за момента от двете ключови румънски мерки да направим само едната, това не е пренебрежимо. По-сериозната стъпка с прокуратурата изисква много широк политически консенсус. Нека да дадем възможност той да се развие и да се случи. Засега все още го няма. А без него, да се прави такава институция няма смисъл, защото ако няма тя реална подкрепа ще се случи това, което се случи със специализираната прокуратура и специализирания наказателен съд, които сега се занимават с организирана престъпност. Доверието , че това те са нещо сериозно и ще проработят още от самото начало бе толкова ниско, че нямаше кандидати, когато трябваше да се попълват съдийските и прокурорските места в съответните институции. Няма смисъл да го правим, ако и с това независимо антикорупционно звено стигнем до такъв момент. Тоест, чакаме подходящия момент да се върнем към този разговор. Освен ако не стане един добър сценарий, да не казвам чудо, и сегашните институции се справят. Най-доброто ще бъде институциите, такива, каквито са, да почнат да работят. Да не правим някакви извънредни неща, а просто прокуратурата, съда и другите контролни институции да започнат да си вършат работата- това би бил най-хубавият вариант. Трябва да вярваме в доброто, нали така…