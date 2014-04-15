Побързаха да избелят камбанарията на Св. Петка, преди да бъде вписана в графата „Културен паметник”

Ааа, ми то не е паметник на културата! Така, сякаш инструктирани, работници на скелето около камбанарията на арх. Йозеф Шнитер на храм Св. Петка обяснявали акцията си на въпроси от страна на архитекти. Оказва се, че един от шедьоврите на градоустроителя на Пловдив не е вписан като недвижимо културно наследство. Камбанарията обаче чака реда си да попадне в тази графа заедно с други сгради от по-широкия център на града. Докато върви административната процедура обаче митрополията реши да овапца в бяло архитектурното бижу на Шнитер и да съсипе автентичната му визия. Процедурата е тромава, иначе документацията за храма е в София и чака одобрение, потвърди Иван Колев от регионалния клон на Националния институт за недвижимо културно наследство. Днес той ще провери на място какво се случва под скелето и ще коментира пред Под тепето. Не скри обаче, че е меко казано възмутен от поредното своеволия на духовниците в недвижимо културно наследство. Пред Под тепето избеляването на камбанарията ще коментират и наследниците на Йозеф Шнитер, които бяха изненадани неприятно от новината в медията ни точно в момента, в който в Балабановата къща е подредена изложба по повод 100-годишната от смъртта на големия архитект. Основно място във вернисажа заема именно красивата камбанария на Св. Петка. В потрес е и цялата архитектурна гилдия, както и пловдивската културна общност. Вече се обмисля и организиране на протестна акция срещу поредните абсурдни действия на пловдивската митрополия. Наши източници от общината издават, че администрация е тотално огорчена от случилото се. Точно в момента се бистреше идеята за маркиране на Шнитеровото архитектурно наследство в Пловдив.
