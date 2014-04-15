Ааа, ми то не е паметник на културата! Така, сякаш инструктирани, работници на скелето около камбанарията на арх. Йозеф Шнитер на храм Св. Петка обяснявали акцията си на въпроси от страна на архитекти. Оказва се, че един от шедьоврите на градоустроителя на Пловдив не е вписан като недвижимо културно наследство. Камбанарията обаче чака реда си да попадне в тази графа заедно с други сгради от по-широкия център на града. Докато върви административната процедура обаче митрополията реши да овапца в бяло архитектурното бижу на Шнитер и да съсипе автентичната му визия. Процедурата е тромава, иначе документацията за храма е в София и чака одобрение, потвърди Иван Колев от регионалния клон на Националния институт за недвижимо културно наследство. Днес той ще провери на място какво се случва под скелето и ще коментира пред Под тепето. Не скри обаче, че е меко казано възмутен от поредното своеволия на духовниците в недвижимо културно наследство. Пред Под тепето избеляването на камбанарията ще коментират и наследниците на Йозеф Шнитер, които бяха изненадани неприятно от новината в медията ни точно в момента, в който в Балабановата къща е подредена изложба по повод 100-годишната от смъртта на големия архитект. Основно място във вернисажа заема именно красивата камбанария на Св. Петка. В потрес е и цялата архитектурна гилдия, както и пловдивската културна общност. Вече се обмисля и организиране на протестна акция срещу поредните абсурдни действия на пловдивската митрополия. Наши източници от общината издават, че администрация е тотално огорчена от случилото се. Точно в момента се бистреше идеята за маркиране на Шнитеровото архитектурно наследство в Пловдив.
Очаквайте коментари и дълго продължение на темата
455 коментари
п»їTo be honest, I found a great resource about cheap Indian generics. The site discusses CDSCO regulations for generic meds. In case you need cheaper alternatives, read this: п»їkisawyer.us.com. It helped me.
п»їActually, I stumbled upon an interesting page about ordering meds from Mexico. It covers the safety protocols on prescriptions. If anyone wants affordable options, visit this link: п»їhttps://polkcity.us.com/# farmacias online usa. It helped me.
п»їJust now, I found a helpful resource about buying affordable antibiotics. The site discusses FDA equivalents on prescriptions. In case you need reliable shipping to USA, read this: п»їofficial site. Cheers.
п»їRecently, I found a great report concerning buying affordable antibiotics. It covers how to save money for ED medication. If you are looking for cheaper alternatives, check this out: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indian pharmacy. Hope it helps.
Has anybody tried buying generic pills online. I discovered a decent blog that compares safe places: п»їhttps://polkcity.us.com/# mexi pharmacy. What do you think?.