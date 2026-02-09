Сняг блокира автомобили по пътя за Пампорово

Интензивен снеговалеж затрудни движението към Пампорово, където няколко автомобила са останали блокирани по трасето. Най-малко осем коли са закъсали в района на почивна станция „Мирчо войвода“, а проблеми има и около разклона за хотел „Финландия“.

На място са изпратени три полицейски екипа, които съдействат на водачите и се опитват да нормализират обстановката. Заради натрупалия сняг и дейностите по почистване временно е въведено ограничение за преминаване на тежкотоварни камиони с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала.