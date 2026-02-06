Аврам Андреев (25 г.), задържаният преподавател по география в СУ „Софроний Врачански“ в район Тракия, е освободен не само от училището, но и от баскетболен клуб „Локомотив“ Пловдив, където е бил треньор в детско-юношеската школа. Уволнението е последвало веднага след задържането му по сигнал за неговите действия към непълнолетни момичета. От клуба съобщиха за уволнението му от треньорската позиция.

Припомняме, че директорът на школото Ростислав Копринков също е освободил Андреев веднага след получения сигнал. ​

От прокуратурата по-рано днес зявиха, че Андреев е обвинен в четири престъпления: блудство с 16-годишна ученичка, с която имал контакт през октомври 2025 г. в социални мрежи и той преминал към физически действия. Повдигнати са му обвинения и разпространение на порнографски материали (голи снимки и клипове) към 13-годишно момиче от това училище (през ноември 2025 г., без да води часове). Има още две обвинения за комуникация с момиче на 14г. Наказанията варират от 2–8 години затвор за блудство до 3–10 години и глоба 10 000–20 000 лв. за контакти с цел сексуални отношения.

От друга страна по делото за мярката стана ясно, че 16-годишна ученичка е отказала да повдигне обвинения срещу учителя си и пред разследващите е заявила, че действията ѝ са били доброволни и желани.

По информация на медията ни огромна част от преподавателския и непедагогическия персонал в 60-класното училище е бил разпитван в Криминална полиция. В неофициални разговори повечето отрекоха да са знаели, или забелязали за случаите.

Към момента няма потвърдена информация за допълнителни мерки в училището от страна на РУО – Пловдив. При подобни случаи от управлението се предписва допълнителна психологическа подкрепа за учениците.

Снимка: Фейсбук