Пламъци обхванаха тир на АМ „Тракия“ край Пловдив

Тир се запали в движение на АМ „Тракия“ край Пловдив и предизвика задръстване в района на разклона за Царацово. Заради произшествието в района се е образувало задръстване с дължина около километър и половина, а движението се регулира от полицейски патрул.

Инцидентът е станал около 14:30 часа в посока Бургас. По първоначална информация шофьорът забелязал дим, излизащ от задната част на ремаркето, а секунди по-късно пламъците обхванали превозваната стока. Водачът успял да отбие в аварийната лента и да напусне кабината навреме. На място са пристигнали два екипа на пожарната, които са потушили огъня. Няма пострадали.