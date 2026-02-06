25-годишен пловдивчанин е обвинен за онлайн блудство с две непълнолетни момичета

Прокуратурата му повдигна четири обвинения. Заадържаният обвиняем остава в ареста

Районна прокуратура – Пловдив привлече като обвиняем 25-годишен мъж по досъдебно производство за блудство и установяване на контакти чрез информационни технологии с деца с цел извършване на блудствени действия, съобщиха от Прокуратура на Република България.

Според официалното прессъобщение, след подаден сигнал прокуратурата е повдигнала четири обвинения срещу А.А., на 25 години.

Първото обвинение е за това, че през ноември 2025 г. в Пловдив чрез интернет е установил контакт с 13-годишно момиче с цел извършване на блудствени действия и съвкупление – престъпление по чл. 155а, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Второто обвинение гласи, че същия месец мъжът е разпространил порнографски материали на същото лице – нарушение по чл. 159, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Третото обвинение е, че през октомври 2025 г. е установил контакт чрез информационни технологии с 16-годишно момиче с цел извършване на блудствени действия и съвкупление – престъпление по чл. 155а, ал. 1 от НК.

Четвъртото обвинение е за това, че през октомври 2025 г. е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори своето половo желание без съвкупление спрямо същото 16-годишно момиче, което е било в положение на зависимост – престъпление по чл. 150, ал. 1 от Наказателния кодекс.

По случая са извършени множество разследващи действия, включително разпити на свидетели, назначени експертизи и иззети веществени доказателства.

По искане на прокуратурата спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ от Районен съд – Пловдив, която е потвърдена и от Окръжен съд – Пловдив.