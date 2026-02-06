Камери в козметичните салони – само извън процедурните зони

Видеонаблюдение в козметичните студиа е допустимо единствено на места като входа и касата, но не и в помещения, където се извършват процедури. Това заяви председателят на Асоциацията на козметиците в България Диана Петрова по повод информацията за изтекли видеокадри с клиенти.

По думите ѝ отговорността за разполагането на камерите и сигурността на записите е на собствениците на обектите. При напускане на служител трябва да се прекратява достъпът му до клиентски архиви, включително снимки от извършени процедури.

От асоциацията уточняват, че салоните, замесени в разпространението на кадри в сайтове за възрастни, не са нейни членове. Организацията подчертава, че подобни случаи подкопават доверието в бранша и засягат правото на личен живот.

Около 5000 козметици работят в страната, като едва 120 от тях членуват в професионалното обединение. Междувременно прокуратурата и ГДБОП вече разследват случая с клипове, за които се твърди, че са заснети в салон в Бургас.