Забраняват използването на дронове на 10-ти май

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 16:46ч, петък, 8 май, 2026
Кметът на Пловдив Костадин Димитров издаде заповед за временна забрана на полетите на дронове и други безпилотни летателни средства във връзка с преминаването на международната колоездачна обиколка Джиро д’Италия през града на 10 май 2026 г. Забраната ще важи за времето от 06:00 чача до 17:00 часа в неделя за територията на цялата Община Пловдив.

Изключение се допуска единствено за дроновете, собственост на екипите, ангажирани със заснемането на състезанието, както и за тези на Община Пловдив.

Мярката се предприема с цел гарантиране сигурността на участниците, организаторите и гражданите по време на провеждането на спортното събитие.

Снимка: Pixabay

