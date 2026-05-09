Пловдив отбеляза Деня на Европа днес. Областен информационен център – Пловдив в партньорство с Община Пловдив, Център „Европа директно“ – Пловдив и талантливите музиканти от Национално училище за музикално и танцово изкуство /НУМТИ/ „Добрин Петков“ организираха честването на 9 май на Главната улица.

Точно в 12:00 часа духовият оркестър на НУМТИ изпълни европейския химн „Ода на радостта“ като част от инициативата на Председателството на Европейската комисия в България, в която се включиха духови оркестри от цялата страна. Инициативата цели да ангажира възможно най-широк кръг граждани, да даде видимост на българския културен принос, както и да създаде усещане за споделена европейска принадлежност.

В непосредствена близост, Областен информационен център – Пловдив представи на своя изнесен щанд кампанията „15 години ОИЦ – Свързваме идеи с възможности“. Екипът на ОИЦ – Пловдив бе подготвил специална фотобудка за моментни снимки, както и много подаръци за гражданите и гостите на града. В програмата се включи и Център „Европа директно“ – Пловдив със свой информационен щанд и доброволци, които раздаваха балони и информационни материали за Европейския съюз, с които допринесоха за празничната атмосфера.