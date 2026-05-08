Какво да правим в Пловдив (08.05– 14.05)

08 май

Венецианска загадка

от Джузепе Барто

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Без страх

Авторски спектакъл на Троян Гогов

Държавен куклен театър Пловдив

19:00 часа

Дефиле Вино и Гурме 2026

Пролетта в Пловдив има вкус на вино и гурме.

В историческите къщи и дворчета на Стария град ще откриете селекция от български вина, занаятчийски храни и гурме продукти, представени в автентична и артистична атмосфера.

Празникът Дефиле „Вино и гурме“ е естествено продължение на утвърдения в България фестивал „Дефиле на младото вино“ и цели популяризирането на българското вино и кухня, както и развитието на винения, кулинарния и културния туризъм чрез организиране и провеждане на дегустации на вина и ястия през месец май на територията на Стария град в Пловдив.

Основната идея на Дефиле „Вино и гурме“ е създаването на атрактивна възможност за посещение на гости от страната и чужбина в Стария град на Пловдив в началото на активния туристически сезон.

Представи си го така:

Калдъръмени улички, огрени от майско слънце. Дворчета на вековни пловдивски къщи, превърнати в дегустационни зали. Мирис на прясно наляно вино, смесен с аромата на занаятчийски сирена и домашен хляб. Майсторът на вино, застанал до бутилката си, ти разказва за лозето, за реколтата, за решението, което е взел в три сутринта и …

Това не е изложение на виното. Това е среща, изживяна през сетивата.

Какво те чака:

Селекция от български вина – от утвърдени винарни до малки семейни изби, които рядко излизат извън региона си. Занаятчийски храни и гурме продукти от производители. Дегустации, музика, забавление, вечери и всичко това с естествения Възрожденски декор на Стария град в Пловдив.

Старинен Пловдив

08.05 – 10.05.2026

Любовна магия

Концертът е под диригентството на Петър Димитров и с участието на солистите Симона Кодеваа, Християна Лоизу, Стефан Илчев и Андрея Мирчев. Ще преживеем една вечер, в която музиката ще докосва най-фините струни на душата.

Музика, която разказва за любов.

Гласове, които остават в сърцето.

Позволете си да бъдете част от тази магия!

Епископска базилика на Филипопол

19:00 часа

Приятели мои и Милица Гладнишка в Пловдив

Елате да се посмеем заедно

19:30 часа

HOT POP

Партито с меметата се завръща отново в Пловдив на 8. Май за специално Болшой издание! Освен мултимедия с мемета и поп хитове от 2000-та до днес, този път се завръщаме в ерата на соц-а с порция естрада, банани, тематични видеа на екраните, закачливи плакати и тоблерони.

Plovdiv Event Center

23:00 часа

Delate, Rejection, ВЗРИВ@Under City

Олд скул машините Rejection се завръщат в Пловдив след прекалено дълго време и отлежал нов албум.

Delate също ще представят малко нов, прясно записан материал, а Взрив ще избухнат подобаващо, както добре си знаят, за да стане веселба като едно време.

Under City

21:00 часа

Ташев/Кукошаров/Венелин/Минчев/Господинов@Контрабас

С неистова надежда пролетта да се завърне, с много алкохол в чашите и с малко носталгия към старата Америка и нейната джаз музика ви каним на джаз квинтет концерт начело с един тромпет.

Във втория петък на май в бара на стръмната улица ще забият любимите ви/ни:

Милен Кукошаров – пиано

Мартин Ташев – тромпет

Венелин Георгиев – саксофон

Христо Минчев – бас китара

Начо Господинов – барабани

Началото е девет часа, входа за лайфа ще е 13 евро.

Бар Контрабас

21:00 часа

КУБИНСКА ВЕЧЕР С ИЛИАН БОЖАНОВ: ОТ КОРЕНИТЕ НА СОН ДО ДНЕС

Приятели, подгответе се за една нощ, в която ще се върнем към самите корени на кубинската енергия!

Специален гост и ваш домакин ще бъде Илиан Божанов – основател на денс студио „Salsa de Cuba“ с 20-годишна история. Човек, който не само запечатва емоции с обектива си, но ги създава на дансинга вече над 25 години.

Акцентите на вечерта:

Магията на SON CUBANO: Специално внимание ще обърнем на елегантната музика Сон – душата на Куба.

Урок за начинаещи: Илиан ще ни покаже първите стъпки в Сон, за да усетим специфичния ритъм и аристократизъм на този стил.

Музикално пътешествие: Вечерта ще бъде наситена с автентична кубинска музика, като ще уважим и всички фенове на LA, New York и бачата.

Танцът е като фотографията – всичко е въпрос на усет, тайминг и улавяне на момента. Елате да уловим този момент заедно!

Заповядайте да танцуваме „contrapunto“ и да се забавляваме от сърце!

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

09 май

Косе Босе

Любимите актьори ще разкажат класическата приказка за Косето, Лиса и Шаро.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Ден на Корея в Пловдив

След огромния интерес и страхотния отзвук, събитието се завръща отново!

Автентична корейска храна

Разнообразни активности

Създай своето име на хангъл

Пробвай традиционен ханбок

Фотозона и още много изненади!

Потопи се в магията на корейската култура и създай незабравими спомени заедно с нас!

Спортна зала Строител

16:00 часа

JOHN COLTRANE TRIBUTE!

Заповядайте в Джаз Клуб „JazzInsights“ на 09.05 от 20:30 да отпразнуваме 100-годишната на един от най-легендарните музиканти и композитори – Джон Уилям Колтрейн!

В състав:

Александрос Красидис – тенор саксофон

Цветомир Радев – алт саксофон и кларинет

Михаил Дончев – пиано

Христо Минчев – контрабас

Симеон Симеонов – барабани

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Mihaela Marinova – Live @ Plovdiv Event Center

Mihaela Marinova на живо в Plovdiv Event Center „Антракт“, град Пловдив

Ако ти се бяга от реалността

Ако ти се плаче.

Ако ти се смее.

Ако ти се танцува.

Ако ти се чувства.

Ако ти се споделя.

Аз ще ти дам всичко това, запечатано в един миг

Plovdiv Event Center

20:00 часа

Giro di Biro Party @Котка и Мишка

Пловдив загрява за Giro d’Italia 2026

Giro di Biro Party е мястото, където спортът среща градската култура – с настроение, срещи с приятели, велосипеди и онова усещане, че сме част от нещо голямо.

Диджеите Турбо Джолани и Мартини Ремонти ще заложат на италодиско сетове, а дрескодът ще бъде розово или вело трико.

Ела с колело или просто с добро настроение!

Очаква ни DJ сет, музика, градска атмосфера и много бира!

Котка и Мишка

19:00 часа

THE LEFTIES & SLICR на живо в клуб BeeBop Plovdiv

Две групи с романтично, същевременно сурово звучене ще гостуват в Пловдив да излеят амплитудата пред местната аудитория.

The Lefties:

Alternative indiе rock преплитащ уязвимост и разруха в поетичен танц.

Стилът през времето е променлив и експериментален с лирики вдъхновени от парадокса на човешката природа.

Албумът “Фокус” 2025 дава ново начало на бандата с български текстове и нов минималистичен подход към музиката.

Slicr:

Аудио – Визуален Noise Indie rock! Изпълнен с дисонантно напрежение и контрастно – гъделичкащи мелодии. VHS плейъри в комбинация с видео миксери, прожектиращи грозното минало – изкривен от шумотевици социалистически свят и D.I.Y. културата на младите (младите, на които много им е писнало)

Bee Bop Café

Пловдив

21:00 часа

The Great Value / Vol. 73 – 09.05

За разлика от колебливото настъпване на топлите времена температурата в бара безкомпромисно скача на нива, които мнозина описват като „пържене“… Причината е ясна – The Great Value е подхванал тавите и готви праведният сет, който най-сетне ще замята якетата да берат прах.

Там или сняг през май!

Рок бар Download

22:30 часа

LITTLE LAGOS at Bally Club

LITTLE LAGOS IS COMING TO PLOVDIV!

COME N DANCE

SAT 9 MAY

@mamacita23n X @67.alawy X @balladofapriest

Bally Club

21:00 часа

10 май

Голямата шапка – Фестивал 2025

Спектакъл на Държавен куклен театър Стара Загора по мотиви от японска народна приказка

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

История и архитектура в Арменския кварта

Фондация „Български архитектурен модернизъм“ и Free Plovdiv Tour ви канят на архитектурно-историческата обиколка „История и архитектура в Арменския квартал“.

От векове Пловдив е известен като мултикултурен град, където и до днес заедно живеят хора от различни религии и етноси, формирайки свои квартали и махали. Обиколката е посветена на сградите и архитектурното наследство на арменците в Пловдив. Ще поговорим за историите на хората, обитавали прекрасните къщи, които сме подбрали в маршрута. Ще разгледаме самите сгради и техните особености. Също така, ще обърнем внимание на места и паметници от голямо значение за арменската общност в града под тепетата.

Обиколката ще се проведе на български език и е безплатна. Записването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Молим да заявите своето присъствие чрез имейл на [email protected] или чрез съобщение във фейсбук страницата на Free Plovdiv Tour.

Широкото в Капана

10:00 часа

Обиколка на Италия 2026

Giro d’Italia 2026 ще бъде 109-ото издание на едно от най-престижните колоездачни състезания в света – Обиколката на Италия.

Състезанието ще се проведе от 8 май до 31 май 2026 г. и ще започне с исторически старт в България, която ще бъде домакин на Grande Partenza (Големия старт). В страната ще се проведат първите три етапа от надпреварата, след което колоната ще се прехвърли в Италия.

Официалният старт ще бъде даден в Несебър, а финалът по традиция ще се състои в Рим.

Пловдив е домакин на старта на третия етап от Giro d’Italia 2026. Той е с дължина 174 км и включва общо 1600 метра изкачване, което обещава динамично и предизвикателно състезание за колоездачите.



Пълна програма на събитията:

5 май – Пловдив блести с Giro

Концептуално художествено осветление на ключови исторически и архитектурни емблеми на Пловдив в цветовете на Giro d’Italia: Античен театър, Римски стадион, къщи в Стария град

Инсталиране на градски брандинг, посветен на домакинството на Giro d’Italia.

Впечатляваща градска инсталация – реплика на купата на Giro d’Italia Trofeo senza Fine.

9 май – Warm-up парти за Giro d’Italia

DJ сцена на стартовата площадка – Централен площад.

10 май – Ден на старта

12:00 – Градско шествие по пешеходна зона, ул. „Княз Александър Батенберг“ с музиканти и артисти от културните институти на Пловдив – от центъра към стартовата площадка.

12:30 – Концерт „Фондацията“ на Античния театър.

13:00 – Oфициален старт на Giro D’ Italia – площад Централен

13:00 – Градско велошествие, с участници от всички възрасти, включващо многобройни игри със специални награди, както и музика.

Архитектура и история около Цар-Симеоновата градина

Фондация „Български архитектурен модернизъм“ и Free Plovdiv Tour ви канят на архитектурно-историческата обиколка „Архитектура и история около Цар-Симеоновата градина“.

Къщите по уличките около Цар-Симеоновата градина ще ни разкажат интересните истории на своите някогашни обитатели. Ще разгледаме самите сгради и техните особености. Също така, ще обърнем специално внимание на прекрасната градина и паметниците в нея, свързани с историята ѝ.

Гост на обиколката ще бъде Невена Цветкова – ландшафтен архитект, учител по парково строителство и автор на книгата „Наръчник за засаждане, пресаждане, грижи и резитби на декоративни дървета в населените места“.

Обиколката ще се проведе на български език и е безплатна. Записването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Молим да заявите своето присъствие чрез имейл на [email protected] или чрез съобщение във фейсбук страницата на Free Plovdiv Tour.

ул. Велико Търново 45

17:00 часа

От сутрин до вечер@Контрабас

Да мине Гергьовден и ей ти отново празник в Стария град.

Любимото ви дефиле на виното тази пролет ще се случи между 8 и 10 май и във връзка с неговото провеждането бар Контрабас традиционно ще удължи работното си време както следва:

Събота, 9 май,

от 13.оо до о1.оо часа

Неделя, 10 май,

от 12.оо до 23.оо часа

Храна, вино, двор и … айде вече да даде богът на хубавото време безоблачно небе и топло слънце.

Останалите събития може да проследите в дигиталния двуезичен гид под тепетата Lost in Plovdiv