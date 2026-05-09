Радев: Георги Кандев остава главен секретар на МВР

„Разбира се, че ще оставим Георги Кандев като главен секретар на МВР. Той доказа своите качества в цялата предизборната кампания и борбата с купения вот“. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти днес, цитиран от БТА.

„Очаквам МВР да насочи своите усилия от изборите, които минаха, към борбата с корупцията, всички закононарушения, както и престъпността, която мъчи българските граждани“, посочи Радев.

„Там ще очаквам изключително отговорно отношение, много работа и кураж, защото ни предстои тежка битка“, допълни той.

Премиерът коментира и назначението на Николай Копринков за началник на политическия кабинет. Радев заяви, че разчита на хора с организационни качества и опит в управлението на сложни процеси.

„Виждате, че работата е изключително динамична и разчитам на хора, които са доказали, че могат да организират сложни процеси, каквато беше нашата предизборна кампания“, посочи той.

Според Радев Копринков не „реди редиците и партията“. Премиерът отбеляза, че опозицията продължава да критикува присъствието му около него, независимо дали заема официален пост.