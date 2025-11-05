Съветът  за тристранно сътрудничество обсъжда Бюджет 2026

Съветът за тристранно сътрудничество ще разгледа параметрите на проектобюджета за 2026 година, който предстои да бъде внесен в Народното събрание. Макар законовият срок да бе 31 октомври, управляващите изчисляваха до последно детайлите по финансовата рамка.

Сред основните акценти в проектобюджета е увеличението на минималната работна заплата до малко над 620 евро, както и повишаване на данък „дивидент“ и осигурителната тежест.

Осигурителната вноска ще нарасне с 2 процентни пункта, минималният осигурителен доход ще достигне 620,20 евро, а максималният – 2352 евро.

В частта за приходите се предвижда двойно увеличение на данъка върху дивидентите – от 5% на 10%, както и повишение на налога за хазартните оператори от 20% на 25% върху оборота. Заложено е и поетапно нарастване на акцизите върху тютюневите изделия през следващите години.

В разходната част е предвидено увеличение с 5% на издръжката за персонал в държавния сектор. Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ще се повиши до 460,17 евро, а помощта за майки, които се връщат на работа през втората година, ще се увеличи от 50 на 75% от обезщетението.

Минималният размер на фискалния резерв в края на 2026 г. се очаква да бъде 2,4 млрд. евро. Прогнозите са БВП да надхвърли 120 млрд. евро, като приходите и разходите по консолидираната програма ще нараснат с около 7 млрд. евро, но при по-бавен ръст на приходите.

Средногодишната инфлация се очаква да остане на ниво от 3,5%.