Чужди студенти играят хоро за 3 март в Пловдив

Безплатна хоротека за местни и международни студенти на Националния празник на България. Събитието се реализира от ESN Пловдив с подкрепата на програмата „Euniverse“ и е първото по рода си в града.

Инициативата цели да събере млади хора от различни държави, за да си подадат ръка и да изиграят едно българско хоро заедно – символично послание за единство, културен обмен и приятелство.

„Хоротека: Bringing people together for a horo… or two“ има за цел да популяризира българската култура и традиции сред международната студентска общност в Пловдив, като същевременно създаде пространство за социална интеграция и споделено преживяване.

„Събитието е напълно безплатно за всички участници. Пловдив е дом на cтотици международни студенти, които често наблюдават българските традиции отстрани, без да се чувстват уверени да се включат. Чрез тази инициатива ESN Пловдив създава приобщаваща и приятелска среда, в която културите се срещат, а хорото се превръща в естествен мост между тях“, казват организаторите на хоротеката.

Събитието е насрочено за 12.45ч. на 3 март в арт център „Алехандро“ зала 1 на улица „Младежка“.