Авторският спектакъл „Шекспир x 5“ на пловдивския театър „Хенд“ тръгва на национално турне в осем български града през следващите месеци. Акцент са по-малки населени места, като в обхвата е включена и София. Новината бе обявена на пресконференция в Пловдив от екипа на театъра.

Турнето представя пловдивската независима театрална сцена пред нови публики в страната и е част от последователната работа на екипа за разширяване на достъпа до съвременно българско сценично изкуство извън традиционните културни центрове. По думите на артистите най-съществена остава живата среща с публиката и възможността за реален диалог.

„За нас турнето не е просто поредица от представления, а среща с хората. Театърът започва да живее истински, когато има пряк контакт с публиката“, каза директорът на театъра Ивомир Игнатов – Кени.

„Шекспир x 5“, чиято премиера беше през 2024 г., е съвременен сценичен прочит, вдъхновен от „Ромео и Жулиета“, изграден чрез клоунада, абсурден хумор и актьорска импровизация. Спектакълът съчетава достъпен сценичен език и силно актьорско присъствие, което го прави привлекателен както за активна театрална публика, така и за зрители с по-рядък досег до театъра. Постановката е отличена с награди за творческа смелост и актьорско майсторство и има номинация за награда „Пловдив“ 2025.

Настоящото турне се реализира като обединение на два последователни проекта, които изграждат обща стратегия за достигане до нови публики и устойчиво присъствие на независимия театър в различни региони на страната. Основната цел е не само представянето но и създаването на дългосрочна връзка с местните общности и развитие на зрителска култура.

В три от градовете програмата ще бъде допълнена с уъркшоп преди представлението и среща с публиката след него. Особено внимание в рамките на турнето се отделя на достъпността на културното съдържание. Представленията ще бъдат представяни с аудиоописание за незрящи и със субтитри за хора с нарушен слух, така че различни публики да могат пълноценно да участват в културния живот.

Паралелно с подготовката за турнето театърът реализира и проекта „Достъп и нови публики в Хенд“ в Пловдив, който включва безплатни събития и адаптиране на спектакли за хора със зрителни и слухови затруднения, както и за чуждестранна публика. Инициативата вече се радва на засилен интерес и подкрепа.

Реализацията на турнето се осъществява в партньорство с читалища, културни институции, образователни организации и местни общности в градовете на гостуване. Актуална информация за програмата, датите и съпътстващите събития може да бъде намерена в официалните социални мрежи на Театър „Хенд“.

Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост (NextGenerationEU) и Министерството на културата.