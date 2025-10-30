МУ-Пловдив във фокуса на ВВС

Медицински университет – Пловдив привлече интереса на британската компания за обществено радио и телевизия ВВС. Корпорацията е създадена през 1922 г. като първата частна радиостанция в света. През 1927 г. придобива специален статут, като се финансира самостоятелно от събираните лицензни такси. Във Великобритания BBC не излъчва реклами и платени съобщения.

Журналист на медията Джил Дъмиган прояви интерес към МУ-Пловдив след публикация на „Файненшъл таймс“ за избора на младежи от Обединеното кралство да учат медицина и дентална медицина в България. При посещението си в университета тя разгледа базата на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, запозна се с технологичните новости в Медицинския симулационен тренировъчен център, наблюдава упражнения във Факултета по фармация и присъства на лекции в Департамента по езиково и специализирано обучение.

Дъмиган сама избра британските студенти, които да анкетира, като въпросите й бяха свързани основно с качеството на обучение в Пловдив и възможностите за реализация след дипломирането. Британският журналист направи интервю и с проф. д-р Веселина Горанова – зам.-ректор по учебната дейност за избора на студенти от различни държави да се обучават в България.

