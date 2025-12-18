Пловдив търси кураторска концепция за Националните есенни изложби 2026

Община Пловдив напомня на всички заинтересовани куратори и арт мениджъри, че остават броени дни до края на приема на концепции за едно от най-значимите събития в календара на българското визуално изкуство.

ВАЖНО: Крайният срок за подаване на документи е 24:00 ч. на 31 декември 2025 г.

Традиция със съвременен поглед

Националните есенни изложби (НЕИ) са емблема на Пловдив още от 1967 г. Преминали през историята с имената на Златю Бояджиев, Димитър Киров и Генко Генков, днес те търсят своя нов кураторски прочит за 2026 година.

Конкурсът цели да стимулира професионалистите в сферата на визуалните изкуства, които могат да преплетат съвременните тенденции с уникалната атмосфера на Стария град.

Пространства за вдъхновение

Избраният куратор ще има възможност да разположи своята концепция в знакови обекти:

Балабанова къща (двор и зали)

(двор и зали) Къща Хиндлиян (двор, мааза, веранда)

(двор, мааза, веранда) Къща на Верен Стамболян

ГХГ – Пловдив (експозиции „ Мексиканско изкуство“ и „Енчо Пиронков “)

(експозиции „ “) Галерия „Червеното пони“

В зависимост от концепцията на конкретното издание, могат да се договорят и други изложбени площи. Схеми и снимки от обектите – активен бутон в страницата https://culture.plovdiv.bg/

Финансиране

Общият бюджет за реализация на концепцията е до 23 500 € (45 962.01 лв.) с ДДС. Средствата покриват административни разходи, творчески хонорари, продукция на нови творби, техническо обезпечаване, транспорт и комуникационна стратегия.

Условия за кандидатстване

Национални есенни изложби се осъществяват въз основа на избран с конкурс куратор/кураторски екип и кураторска концепция при спазване на условията на Статут на Национални есенни изложби – Пловдив. В конкурса могат да участват български юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган и български пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия.

Необходим пакет документи (в PDF формат с КЕП):

Заявление по образец. Портфолио и творческа биография. Кураторска концепция (до 10 стр.) – тема, артисти, разпределение по пространства. Предварителен бюджет и график. Визуален материал на избраните автори.

Къде и как?

Концепциите и всички придружаващи документи се изпращат в PDF формат по електронна поща culture@plovdiv.bg, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Краен срок: 31.12.2025 г., 24:00 ч.

Всички съобщения и документи във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на община Пловдив – https://culture.plovdiv.bg/

Станете част от културната история на Пловдив – очакваме вашите смели концепции!