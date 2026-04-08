535 000 хартиени бюлетини пристигат в Пловдив утре

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:25ч, сряда, 8 април, 2026
0 134 Преди по-малко от минута

Общо 535 000 хартиени бюлетини  ще бъдат доставени утре около 11:30 ч. в сградата на Областната администрация Пловдив за предсрочните избори на 19 април.

За 16 МИР – Пловдив-град са осигурени 270 000 бюлетини, а за 17 МИР – Пловдив-област – 265 000. Количествата гарантират възможност за гласуване с хартиена бюлетина във всички секции.

Бюлетините ще бъдат транспортирани с камион под полицейска охрана от печатницата в София. При пристигането пломбите ще бъдат разпечатани в присъствието на главния секретар на Областната администрация Николай Аджеларов и представители на двете районни избирателни комисии. Охраната, съхранението и ескортът на бюлетините до районните кметства и общините ще се осигуряват от ОДМВР-Пловдив.

