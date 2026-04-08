От страна на областната дирекция на МВР е създадена организация за засилено присъствие в зоните на всички православни храмове в Пловдив и региона, в които ще се провеждат литургии по повод Великден. Служителите на реда ще се грижат и за спокойното протичане на празничните събития, организирани в централната градска част на областния град.

Униформени ще патрулират в районите около църковни храмове, хипермаркети и търговски зони с цел недопускане на неправилно паркирани и затрудняване на движението. При необходимост от осигуряване на бързо придвижване на моторните превозни средства в някои участъци, ще се предприема и ръчно регулиране. С допълнителни полицейски сили за подпомагане на движението ще бъдат наситени и входно – изходните артерии на град Пловдив. Движението по пътя Пловдив – Асеновград – Бачково ще се поддържа и от моторизирани екипи на звено „Сигма“, които ще реагират незабавно при установени нарушения и ще сигнализират позиционираните в участъка пътни полицаи за вземане на отношение.

Поради очаквания интензивен трафик през поредицата почивни дни и с оглед осигуряване на безопасността на движението ще се осъществява активен пътен контрол. С оглед превенция на пътния травматизъм и недопускане на груби нарушения от водачите на моторни превозни средства са планирани регулярни специализирани проверки. Те ще бъдат насочени върху управлението след употреба на алкохол или наркотични вещества, използването на обезопасителни колани и детски обезопасителни системи, техническото състояние на автомобилите, наличие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

Усилени дейности ще се осъществяват и за предотвратяване и разкриване на посегателства над личното имущество на гражданите. В тази връзка криминалисти от областната дирекция на МВР отправят някои важни препоръки: