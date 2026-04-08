От страна на областната дирекция на МВР е създадена организация за засилено присъствие в зоните на всички православни храмове в Пловдив и региона, в които ще се провеждат литургии по повод Великден. Служителите на реда ще се грижат и за спокойното протичане на празничните събития, организирани в централната градска част на областния град.
Униформени ще патрулират в районите около църковни храмове, хипермаркети и търговски зони с цел недопускане на неправилно паркирани и затрудняване на движението. При необходимост от осигуряване на бързо придвижване на моторните превозни средства в някои участъци, ще се предприема и ръчно регулиране. С допълнителни полицейски сили за подпомагане на движението ще бъдат наситени и входно – изходните артерии на град Пловдив. Движението по пътя Пловдив – Асеновград – Бачково ще се поддържа и от моторизирани екипи на звено „Сигма“, които ще реагират незабавно при установени нарушения и ще сигнализират позиционираните в участъка пътни полицаи за вземане на отношение.
Поради очаквания интензивен трафик през поредицата почивни дни и с оглед осигуряване на безопасността на движението ще се осъществява активен пътен контрол. С оглед превенция на пътния травматизъм и недопускане на груби нарушения от водачите на моторни превозни средства са планирани регулярни специализирани проверки. Те ще бъдат насочени върху управлението след употреба на алкохол или наркотични вещества, използването на обезопасителни колани и детски обезопасителни системи, техническото състояние на автомобилите, наличие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.
Усилени дейности ще се осъществяват и за предотвратяване и разкриване на посегателства над личното имущество на гражданите. В тази връзка криминалисти от областната дирекция на МВР отправят някои важни препоръки:
- Не обявявайте намерението си в социалните мрежи или пред много хора, ако ще отсъствате от дома си за почивните дни;
- При тръгване се уверете, че всички врати и прозорци на жилището са добре затворени и заключени;
- Вкъщи не оставяйте големи суми пари или скъпи бижута;
- Желателно е да помолите съсед или близък да наглежда жилището и при съмнение за нередност да сигнализира в полицията;
- Когато сте навън също бъдете по-бдителни и отговорни към личните си вещи;
- Внимавайте за съмнителни лица в търговските центрове и в масовия градски транспорт, които биха се възползвали от разсеяността ви или умишлено да създадат ситуация, с които да отвлекат вниманието вашето внимание;
- Обикновено извършителите на джебчийски кражби използват оживлението около пазарите и православните храмове и посягат главно на портмонета от преметнати през рамо дамски чанти, външни джобове на връхни дрехи и портфейли, носени в задния джоб на панталоните.
- При забелязано престъпление или закононарушение своевременно сигнализирайте на спешен телефон 112.