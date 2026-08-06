Пожарникари спасиха дете от водите на язовир край Пловдив

Екип на Сектор „Специализирани оперативни дейности“ към Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив спаси дете, изпаднало в беда във водите на язовир Правище.

Инцидентът е станал, след като момчето влязло да плува заедно със свой приятел. В един момент то се уплашило, изгубило сили и успяло да се задържи единствено, хванато за бетонна конструкция във водата. Случката се разиграла пред погледите на хора, почиващи край язовира, които подали сигнал за помощ.

След получаването му спасителният екип реагирал незабавно. Служителите достигнали до детето с лодка и успели безопасно да го извадят на брега. Благодарение на бързата им намеса, професионализма и хладнокръвието инцидентът завършил без трагични последици.

От пожарната отправят призив към родителите да не оставят децата без надзор край водоеми, дори когато умеят да плуват. Според спасителите само миг невнимание може да доведе до тежък инцидент.

От службата напомнят още да не се плува в неохраняеми водоеми, да не се надценяват плувните умения, да не се скача в непознати води и при първи признаци на умора или паника незабавно да се потърси помощ.

„Докато едни екипи на пожарната продължават борбата с пожарите, други са готови във всеки един момент да се спуснат във водата, за да спасят човешки живот“, посочват от Регионалната дирекция, подчертавайки, че именно това е истинският смисъл на професията – да бъдеш там, където всяка секунда е безценна.

Снимки: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив