Фентанилът е изместил хероина на българския наркопазар

Няма нито грам фентанил, произведен в разкритата нелегална лаборатория в столичния квартал „Факултета“, който да е бил изнесен извън страната. Това заяви изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов по повод мащабната спецоперация срещу производството и разпространението на опасния синтетичен наркотик.

По думите му всички установени пратки са били пресечени навреме, а полицията е осуетила и няколко сделки. Последната акция е резултат от продължително разследване, започнало преди около четири месеца след засечени доставки от София към различни градове в страната.

Разбиха най-голямата база за производство на фентанил у нас

Николов обясни пред БНТ, че след като разследващите установили, че заподозрените ежедневно влизат в базата със защитно облекло и работят с опасни вещества, е взето решение за незабавна намеса.

„Всеки грам, който излизаше на пазара, нанасяше огромни вреди на поколението“, коментира той.

По информация на МВР към момента няма данни произведеният в България фентанил да е бил част от международен наркотрафик. В същото време разследването продължава, като се проверява дали в страната съществуват и други подобни лаборатории.

Главният секретар заяви още, че ако след операцията се появи недостиг на фентанил на пазара, това ще бъде знак, че действията на полицията са били успешни. Ако обаче разпространението продължи, ще бъдат предприети нови операции.

Според Николов МВР следи разпространението на фентанил в България от три-четири години. По думите му синтетичният наркотик постепенно е изместил хероина сред зависимите. Той допълни, че задържаните не са професионални химици, а самоуки, които са усвоили технологията чрез специализирана литература и материали в интернет, но въпреки това са произвеждали наркотик с високо качество.

По повод предизвикалите обществена реакция негови думи, че се надява наркозависимите да изпаднат в абстиненция, Николов уточни, че „абстиненцията е един от етапите на излекуването“.