Добрият пример: Първа помощ пред магазин в Пловдив

Служители на магазин „Била“ до парк „Отдих и култура“, в близост до Гребната база в Пловдив, получиха похвали в социалните мрежи за бързата си реакция при инцидент с възрастен мъж.

Според публикация на очевидец, мъжът е загубил съзнание пред входа на магазина в сутрешните часове. По думите му служителка от екипа, макар видимо притеснена от случващото се, реагирала незабавно.

Тя оказала първа помощ, проверила дали пострадалият не е глътнал езика си или има други травми, подложила възглавница под главата му и подала сигнал на телефон 112. През цялото време го убеждавала да остане легнал до пристигането на медицински екип.

Авторът на публикацията отправя благодарности не само към служителката, но и към целия екип на магазина и дежурния управител.

„Не звучи като голямо геройство, но при подобни случаи обикновено виждам десетки хора, които само се суетят и чакат някой друг да направи нещо“, пише той.