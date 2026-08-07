Пожарът край АМ „Тракия“ е овладян, екипи остават на място

Пожарът в района на 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в близост до селата Церово и Славовица, е овладян. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик, след като късно снощи разпространението на огъня е било спряно.

През цялата нощ на терен са работили 13 противопожарни екипа, доброволци, служители на горските стопанства с високопроходими автомобили, както и екипи на Районното управление в Септември и „Пътна полиция“.

По информация на полицията огънят не е успял да премине през изградените защитни просеки, направени с помощта на тежка техника, осигурена от „Асарел-Медет“ и други компании.

Въпреки че пожарът е локализиран, работата на терен продължава. Екипите наблюдават целия периметър и гасят отделни локални огнища, за да предотвратят повторното разпалване на пламъците. От тази сутрин в действията са се включили нови смени на пожарникари и спасители.

Снимка: Национална Асоциация на Доброволците в Република България – НАДРБ