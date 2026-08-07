ПП–ДБ: Държавата да не изоставя Пловдивския панаир

Общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ внесоха официално писмо до министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев с призив държавата да потвърди предприетите до момента действия в защита на Международен панаир Пловдив.

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Според тях е необходимо Министерството на финансите в законоустановения срок да потвърди водените от предишните министри на икономиката съдебни производства, които целят да защитят държавния и обществения интерес и да предотвратят възможността един от най-значимите национални активи да остане изцяло зависим от волята на един-единствен акционер.

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„Призоваваме министъра на финансите да извърши едно ясно и просто действие – да потвърди предприетите до момента процесуални действия на държавата. Това решение е от ключово значение за продължаването на съдебната защита на Международен панаир Пловдив“, посочват общинските съветници.

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В писмото си до министър-председателя и финансовия министър те предупреждават, че отказът или бездействието по този въпрос би имало тежки последици.

„Бездействието или непотвърждаването на действията на министрите на икономиката и индустрията по воденето на дела от името на държавата в защита на държавния и обществения интерес ще бъде пагубно в политически и исторически план“, се казва в позицията.

Според съветниците подобно решение би означавало държавата доброволно да се откаже от защитата на собствените си права.

„С бездействието или непотвърждаването на предприетите до момента действия вие лично ще предоставите Панаира в ръцете и на волята на един-единствен акционер и ще проправите път към бъдещо ликвидиране на Международен панаир Пловдив. Същевременно липсват каквито и да е съображения, които да оправдаят подобен отказ от защита на обществения интерес и на правата на държавата“, заявяват общинските съветници.

От ПП–ДБ припомнят, че съдебните действия, водени през последните години, са били предприети именно с цел да бъде защитен общественият интерес и да се съхрани Пловдивският панаир като стратегически и исторически обект.

„С това писмо изразяваме не само нашата позиция, но и волята, надеждите и тревогите на хилядите пловдивчани, които се включиха в едни от най-мащабните граждански протести в историята на града в защита на Пловдивския панаир. Очакваме държавата да продължи тази защита и да не допусне с едно административно бездействие да бъде обезсмислено всичко постигнато до момента“, заявяват общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“.