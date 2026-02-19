БългарияНовини

С временен ПИК възстановяваме достъпа си до електронните услуги на НАП

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 15:22ч, четвъртък, 19 февруари, 2026
Клиентите на Национална агенция за приходите (НАП), които имат издаден персонален идентификационен код (ПИК), но не могат да го използват, поради това че са го загубили или забравили, могат да заявят издаването на временен такъв. Това става устно, в офис на приходната агенция.

Временният ПИК служи единствено за възстановяване на достъпа до електронните услуги, който лицето е имало с издадения му в предходен период персонален идентификационен код, като го промени с нов. Други действия с временния ПИК, освен смяна на кода за достъп, не могат да бъдат извършвани. Временният ПИК е еднократен и след неговата смяна става неактивен.

След заявяване на временен ПИК,  на електронния адрес, посочен  при първоначалното издаване на ПИК или променен през профила на ползвателя, заявителят получава, както временния код, така и кратко описание на стъпките за смяната му с постоянен. След промяната, с новия ПИК са достъпни всички електронни услуги на НАП, предоставяни с ПИК. 

