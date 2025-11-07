След черната пантера – Пумба дойде на сърф

Снимка на диво прасе „сърфист“ се разпространява в социалните мрежи от няколко дни. На нея се вижда как животното преминава от единия бряг на река Дунав към другия, в близост до Видин.

След като преди няколко месеца бяхме в историята на Багира – проследявайки черната пантера в Шуменското плато, сега посрещаме и Пумба по вода.

„Много е старо, от времената преди AI. Пумба, без Тимон. А дали е колаж или истина – само авторът знае“, пишат хората под снимката.

Оказва се, че тя циркулира от години в дебрите на интернет. Но това не спира потребителите на социалните мрежи да измислят забавни и оригинални коментари:

„Коледа наближава.“

„Това не е прасе на сал. Това е руска подводница, чийто перископ е замаскиран като диво прасе.“

„Емигрира.“

„Че диви прасета минават през Дунав от единия бряг на другия, е абсолютно вярно. Но плуват! Сърфисти не сме виждали по реката.“

„И то, хайванчето, се спасява към Румъния.“

„Това е да си в Шенген.“

Снимка: Meteo Balkans