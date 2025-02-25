Владислав Христов чете в Литературен салон Spirt&Spirit

Литературен фестивал „Пловдив чете„, литературен салон „Spirt & Spirit„, издателство „Ерго“ и клуб „Петното на Роршах“ Ви канят на литературно четене на Владислав Христов. Той ще гостува в Литературен салон Spirt&Spirit на 25 февруари 2025 г. Ще чуем текстове от последната му стихосбирка, „Пойни птици“, както и от предстоящата – „Маслен нос“. Заповядайте на едно съкровено литературно четене!
–––––––––
Война, мир, насилие и безпътица са темите, които Владислав Христов извежда на преден план в новата си книга. Птиците и хората са противопоставяни, сравнявани и изследвани чрез умело-начупени линии, които наслагват щрих след щрих, метафора след метафора. Тази поезия натъжава, просветлява и помага за изравняването на силите.
– Катерина Стойкова
Тази книга „ухае на барут и мащерка“. Тя се вглежда в живата природа около нас, а и в нас самите със скептицизъм и ирония. Неочакваното в нея е, че открива мириса на барут и в уж идиличното царство на мащерката, но човешкият свят сякаш трайно е навлякъл войнишката униформа, за да не го сбъркат с пойните птици. Един мъдър и чувствителен homo sapiens се движи замислено между нас и тях и има важни новини за всички ни.
– Александър Шурбанов
Жак Превер обясни как се рисува портрет на птица, а Владислав Христов е научил това много добре. Книгата му е доказателство, че пътят на птиците може да донесе красота и знание, утеха и надежда, но най-вече урок по спокойствие и мир. Крайно време е хората да се променят, защото краят може да се окаже прекалено близо за всеки един от нас, читателите на тази брутално нежна в силата си поезия.
– Стефан Иванов
Пойните птици казват много, заедно с останалата дребна гад, кръстосващи света и превръщащи го естествено и без усилия, в стихове. Войната е още по-зловеща, тя е част от тяхното съществуване или смърт. Един неуморен и неуморим поглед към техния свят, и към своя, без да досажда на песните им. Макар понякога да са крясъци или само звуци. Поглед, който се превръща в спасение, дава възможност да оцелеем, въпреки жестокостите и всекидневните трагедии на дребните и често незабележими същества в съобщество с не по-значителни човеци.
– Палми Ранчев
––––––––––
Владислав Христов е роден през 1976 г. в гр. Шумен. От 2018 година живее в Пловдив и работи като журналист и фотограф. Негова поезия е публикувана във влиятелни литературни издания. Носител е на отличия в националните конкурси: За кратка проза на LiterNet & RunsMagazine (2007), за Хайку на свободна тема (2010), Добромир Тонев (2015), Славейкова награда (2015), Международния конкурс за хайку – Cherry blossom (2011), голямата награда “Basho-an” (2020) на Музея Башо, Токио, първо място на конкуса „Аkita” ( 2021) Япония. В продължение на осем години е в класацията на 100-те най-креативни хайку автори в Европа. Член e на Световната Хайку Асоциация и на „The Haiku Foundation“.
Негови хайку са публикувани в изданията на Американската хайку асоциация „Frogpond“, Световния хайку клуб „World Haiku Review“, „Simply Haiku“, „The Heron’s Nest“, „Мodern Haiku“ и др. През 2016 г. хайку на Владислав Христов влиза в обучителната програма на университета Кумамото, Япония. Съставител е на първия учебник по хайку на български „Основи на хайку”. Текстовете му са превеждани на 18 езика. Тази пролет предстои издаването на новата му поетична книга “Маслен нос”.
––––––––––
Входът е свободен, а повече информация за събитието може да откриете тук: https://fb.me/e/4JHNLVIRr.
––––––––––
В програмата на Литературен салон Spirt&Spirit през март очаквайте:
901 коментари
Bahis severler selam, Casibom üyeleri adına kısa bir paylaşım yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu giriş linkini BTK engeli yüzünden tekrar değiştirdi. Giriş problemi varsa link aşağıda. Son Casibom güncel giriş bağlantısı şu an aşağıdadır https://casibom.mex.com/# Paylaştığım bağlantı üzerinden direkt hesabınıza erişebilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara verilen freespin fırsatlarını mutlaka kaçırmayın. Lisanslı bahis deneyimi için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.