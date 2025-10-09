Родители и учители от Хуманитарната искат среща с кмета

Родители и учители от ОУ „Княз Александър I“ и Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ настояват за провеждането на информационна среща с кмета Костадин Димитров относно ремонтът на паметника на културата от национално значение, който върви вече месец след старта на учебната година и няма изгледи скоро да приключи.

В понеделник в деловодството на общината ще бъде внесена петиция с искане за организиране на разговор с градската управа, подписана вече от повече от 200 родители и учители. И в момента тя върви онлайн и събира подкрепа ТУК. Според подписалите се, дейностите по ремонта не са добре планирани, което води пълна неяснота за това кога учениците ще се върнат в обновените си класни стаи.

“ Както вече е ясно на пловдивската общественост, ремонтът на училището не можа да бъде завършен в рамките на 100 дни, каквото беше обещанието на г-н Темелков, направено на среща с родители и учители на 24.04.2025 г. Неочаквано, но напълно предвидимо, се появиха допълнителни дейности, които удължават срока на ремонта с неизвестен период и дори ориентировъчният му край, който беше посочен – „около м. ноември 2025“ очевидно няма да бъде спазен. Не само това, но и по всичко личи, че в рамките на настоящата учебна година сградата няма да може да бъде завършена“, се казва в текста на петицията.

Родителите напомнят, че децата им (с изключение на начален курс) са настанени в училища, в които имат възможност да учат единствено и само в режим на втора смяна, което посочват като огромна пречка за качествената им подготовка. Те допълват, че голяма част от децата са прекратили извънучилищните си занимания (спорт, школи и др.) поради времева несъвместимост.

„Доста ученици и семейства избраха преместване в други учебни заведения, като включително можете да изискате от директорите на двете училища справка относно броя преместени ученици за учебната 2025/26 г. Учителите на децата ни са принудени да работят в изключително натоварени и неудобни условия, а работният им ден продължава до късна вечер. Това води до неимоверно претоварване, а от там до различно качество на учебния процес“, посочват още подписалите се в петицията.



Поради липсата на каквато и да било официална информация относно дата за завършване на строително-ремонтните дейности, те настояват за среща с кмета за отворен разговор по следните въпроси:

– Представяне на актуализирания Времеви график за изпълнение на предвидените в проекта СМР и СРР, след установяване на компрометираните междуетажни конструкции;

– Възможни алтернативи за преминаване към двусменен режим, както и срок за прилагане на тези алтернативи;

– Възможност за преместване на учениците, настанени в СУ „Никола Вапцаров“, предвид небезопасната среда, която стана наше достояние;

„Предполагаме, че сте наясно, че няма как да оставим децата си да учат втора смяна цяла учебна година, тъй като това ги поставя в неравностойно положение спрямо връстниците им. Това важи с особена сила за учениците, на които предстои завършване на етап от образованието (начален, основен, гимназиален) и кандидатстване. Ние, родителите и учителите на децата от ОУ „Княз Александър I“ и ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, настояваме да ни предложите възможности за провеждане на нормална учебна година и за подобряване на нетипичното и изключително неприемливото актуално състояние. Очакваме да посочите удобни за Вас място, на което могат да присъстват всички желаещи, както и дата на срещата във възможно най-кратък срок!“, се казва в петицията, която ще бъде внесена в деловодството на общината в понеделник.

