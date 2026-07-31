С гала концерт завършва юбилейният фолклорен фестивал

Пет дни музика, танци и традиции от четири континента ще завършат с финален спектакъл на Античния театър

С тържествен гала концерт тази вечер завършва 30-ото юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал в Пловдив. Финалният спектакъл ще събере на сцената на Античния театър всички чуждестранни и български състави, които през последните дни превърнаха града в световна сцена на фолклора.

Юбилейното издание събра изпълнители от Мексико, Индия, Турция, Казахстан, Армения, Грузия, Украйна, Сърбия и България, които представиха богатството на своите традиции пред пловдивската публика.

По традиция преди началото на фестивала делегациите бяха официално приети в Община Пловдив, където не липсваха и любопитни моменти. Най-голям интерес предизвика подаръкът на гостите от Мексико – представителите на Фолклорния балет „Атенео Фуенте“ връчиха на кмета Костадин Димитров бялата маска на легендарния кечист Ел Санто, превърнала се в една от най-разпознаваемите културни емблеми на страната.

Оказа се, че изборът на подарък е бил повече от уместен. Костадин Димитров е дългогодишен състезател и треньор по таекуондо, а спортната тематика направи жеста на мексиканската делегация още по-символичен и предизвика усмивки по време на срещата.

Международният фолклорен фестивал е едно от най-утвърдените културни събития в Пловдив и всяка година събира състави от различни краища на света, които представят автентични танци, музика и обичаи. Финалният гала концерт тази вечер ще постави официалния край на юбилейното издание, превърнало Пловдив в столица на фолклора през последните пет дни.