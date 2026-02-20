Премиера в Пловдив: „Дреднаути. Пиеса за женска публика“

Премиерата на „Дреднаути. Пиеса за женска публика“ от Евгений Гришковец ще бъде представена тази вечер от 19:00 часа в Камерна зала на Драматичен театър – Пловдив. Постановката е в превод на Валери Начев, а режисурата, сценичната среда и музикалното оформление са дело на Стоян Радев. Сценичното движение е поверено на Теодора Попова.

В центъра на спектакъла е актьорът Красимир Василев, който излиза сам на сцената в емоционален моноспектакъл за любовта, неизказаните думи и мъжката уязвимост.

Какво са „дреднаутите“?

Заглавието звучи като загадка. Дреднаутите са огромни военни кораби, но в пиесата те се превръщат в метафора – за неизказаната любов, за битките на чувствата и за онези моменти, в които човек иска да каже най-важното, но не намира точните думи.

В спектакъла един мъж търси разбиране от женската публика – разговор, който не успява да проведе у дома. Това не е оплакване, а опит за искреност. Надеждата е, че зад сложните думи зрителите ще чуят простото „обичам те“.

Режисьор и актьор с ярко присъствие

Стоян Радев е сред утвърдените имена в българския театър, носител на награда „Аскеер“ и с номинации за „Икар“. Последната му постановка в Пловдив – „Берлин, Берлин“ – донесе четири номинации „Икар“ 2026, включително за най-добър спектакъл и режисура.

Красимир Василев, част от трупата на пловдивския театър, е познат на публиката с ролите си в „Берлин, Берлин“, „Без кръв“, „Солунските съзаклятници“, „Укротяване на опърничавата“ и други. За дебюта си във „Възвишение“ получава номинация „Икар“ за изгряваща звезда. В „Дреднаути“ той изгражда интимна и силно лична сценична изповед, в която темите за любовта и самотата звучат болезнено актуално.

Авторът Евгений Гришковец е известен със своите камерни текстове, които изследват вътрешния свят на човека и трудността да превърнеш чувствата в думи.

Билетите за премиерата и за следващото представление на 23 февруари вече са изчерпани – ясен знак, че спектакълът предизвиква сериозен интерес още преди първата си среща с публиката.