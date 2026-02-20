Хиляди жалби за високи сметки за ток: КЕВР проверява сигналите

Около 2000–2200 жалби срещу завишени сметки за електроенергия за периода декември–януари са постъпили в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и в електроразпределителните дружества. Това съобщи председателят на регулатора Пламен Младеновски по повод започналата проверка след вълна от недоволство в социалните мрежи и сигнал от омбудсмана.

По думите му сигналите продължават да постъпват и всяка седмица новите се добавят към вече образуваните преписки, което удължава работата на експертите. Около 1200 от жалбите са подадени директно в КЕВР, а останалите – при доставчиците.

Какво показват междинните резултати

Първоначалният анализ сочи, че през декември 2025 г. потреблението е било с 30–40% по-високо спрямо ноември – увеличение, което съвпада с твърденията на електроразпределителните компании.

Около 40–45% от подалите жалби са потребили същото или по-малко количество електроенергия спрямо предходната година. При приблизително 20% е отчетено увеличение около 20%, което се обяснява с по-студеното време. Има обаче и случаи с няколкократно завишено потребление.

Неоснователни сигнали и съмнения за злоупотреби

Според данните на трите доставчика – „Електрохолд“, ЕВН и „Енерго-Про“ – близо половината от жалбите са неоснователни.

Младеновски посочи, че има сигнали за сметки от 2 лева или дори без отчетено потребление, както и жалби, при които не може да бъде установен реалният абонат. В някои случаи хора, потърсени за уточнение, заявяват, че не са подавали сигнал, което поражда съмнения за злоупотреба с лични данни.

При 7–12% от проверените случаи е установено увеличение до 50%, при сходен дял – до 10%. Около 3% от жалбите са свързани с ръст от 200–300%.

Демонтират електромери при съмнения

Част от сигналите касаят нови сгради без предходна база за сравнение, което затруднява анализа. При установени сериозни разлики в потреблението електромерите се демонтират и изпращат за проверка в независими лаборатории.

Председателят на КЕВР призова гражданите да не подават сигнали без основание, само за да „затрупат“ институцията, както е имало призиви в социалните мрежи.

По думите му всеки случай се разглежда индивидуално. При доказана техническа грешка фактурите ще бъдат коригирани, а при умишлена злоупотреба ще бъдат налагани санкции.