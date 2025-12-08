Един от най-ярките и смели гласове в съвременното българско кино и театър – Ованес Торосян – ще бъде следващ гост в поредицата „Успешните“. Събитието ще се проведе на 8 декември от 19:00 часа в пловдивския клуб „Фарго“, където публиката ще има възможност да се включи в истинска празнична „лекция“ от първия ред.

Актьор, режисьор и съосновател на независим театър, Торосян е творец, който умело преминава между големия екран и камерната сцена. В откровения разговор той ще разкаже за своя път от Ереван до София, от НАТФИЗ до наградите и големите роли, както и за предизвикателството да бъдеш разпознаваем, без да попаднеш в плен на клишетата.

Сред темите ще бъдат още киното и театърът като територии на риск, значението на независимите сцени и причините да си струва те да бъдат отстоявани. Торосян ще говори и за онези „невидими“ моменти в артистичния процес – провалите, вътрешните спирачки и малките лични победи, които не се виждат от публиката.

Поредицата „Успешните“ продължава да среща зрителите с личности, които не се страхуват да експериментират, да заявяват позиция и да поемат отговорност за избора си да творят в България. На 8 декември Ованес Торосян ще бъде именно такъв глас – откровен, смел и вдъхновяващ.