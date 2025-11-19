Китаристът Ангел Дюлгеров в „Успешните“

Поредицата „Успешните“ продължава със среща с известния китарист, композитор, автор на текстове, аранжор и продуцент Ангел Дюлгеров, чието име стои зад любими песни и китарни сола. Срещата е тази вечер в клуб „Фарго“ от 19 часа.

Ангел Дюлгеров е един от най-успешните китаристи на България. През последните 15 години той работи като музикален продуцент с едни от най-големите имена на българската музика – Лили Иванова, Любо Киров, Васко Василев, Орлин Павлов, Михаела Маринова и други.

В музикалния си път Дюлгеров участва и в знаковите банди Free Style, Габана, Bobo and the Gang, Tube Hedzzz и др. През последните осем сезона той е част и от бандата на музикалния формат “Гласът на България”.