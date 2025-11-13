Откриват изложбата „МОНУМЕНТАЛНИТЕ“ довечера

Пловдив се готви да посрещне изключително културно събитие – днес от 18:00 часа, в галерия „Капана“ официално ще бъде открита мащабната изложба „МОНУМЕНТАЛНИТЕ. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града“.
Изложбата, организирана от Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив в партньорство с Община Пловдив, е своеобразен поклон пред творчеството на легендарната „пловдивска петорка“: Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), Димитър Киров (1935 – 2008), Йоан Левиев (1934 – 1994), Енчо Пиронков (1932 – 2025) и Христо Стефанов (1931 – 2013). Познати като „великолепните“ и двигатели на артистичното „размразяване“ през 60-те и 70-те години, те оставиха трайна следа като „школа“ от бохеми и революционери, които промениха лицето на изкуството отвъд официалната доктрина.
Куратор на изложбата е Светлана Куюмджиева. Автори на графичния и изложбения дизайн са Никол Дечева и Красимир Ставрев – Студио „Пункт“.
Това събитие, което отбелязва 90-годишнините на Георги Божилов – Слона и Димитър Киров, както и паметта на Енчо Пиронков, хвърля нова светлина върху петимата майстори. Те ще бъдат представени не само като кавалетни живописци, но и в значимата им роля на монументалисти. За първи път пред публика ще бъде показана част от оригиналната колекция с проекти за монументални произведения, съхранявана във фонда на Народна библиотека „Иван Вазов“. Тези скици и проекти разкриват как „петорката“ е извела монументалните изкуства от рамките на простата архитектурна декорация към по-смели решения, създавайки явлението „кавалетизация“ и превръщайки Пловдив в център на този вид изкуство. Тяхното творческо виждане, тежко като „слонска стъпка“ и красиво, остава ключово за градската среда на Пловдив и до днес.
За допълване на разказа са включени и творби на учителите им Михаил Лютов, Иван Топалов и Георги Богданов, както и гостуваща оригинална рисунка на Ренато Гутузо – ключов образец за пловдивските артисти.
Произведенията в изложбата са от колекциите на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Градска художествена галерия – Пловдив, Музей на Националната художествена академия – София, Художествена галерия „Христо Цокев“ – Габрово, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Художествена галерия – Стражица, Художествена галерия „Никола Маринов“ – Търговище, „Дом на изкуствата“ – Смолян, колекция на „Димитър Киров“, колекция „Ваня и Георги Зъбчеви“ и други частни колекции.
Екипът, създал изложбата изказва дълбоки благодарности на наследниците на художниците, които предоставиха скици и снимки от личните си архиви, позволявайки по-пълен поглед към живота и работата на петимата. Проектът се осъществява с финансиране от община Пловдив след спечелен конкурс от Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив за концепция.
„МОНУМЕНТАЛНИТЕ“ очаква своите първи посетители тази вечер, а експозицията ще бъде отворена за разглеждане до 11 януари 2026 г.
276 коментари
