„От класиката до Балканите“ в Епископската базилика

Симфониета Видин и квартет „Сезони“ ще представят концертния проект „От класиката до Балканите“ на 30 октомври, от 19.00 часа, в Епископската базилика на Филипопол в Пловдив – едно вълнуващо пътешествие от вечната чистота на класиката до колоритните ритми на Балканите, с ярък акцент върху съвременността.

Симфониета Видин и признатият на международна сцена квартет „Сезони“ в състав: Евдокия Бобоцова – мандолина, Росен Идеалов – кларинет, Милен Джуров – класическа китара и Росен Балкански – класическа китара, ще изнесат един изключителен концерт, който преминава граници и епохи.

Програмата е специално подбрана, за да поведе по този път, като отдава почит на един от най-значимите композитори за китара и мандолина в света – Росен Балкански. Публиката ще се докосне до неговата музика, която вълнува с дълбочина, мелодичност и богатство. В програмата ще прозвучи едно от най-красивите произведения „Балада и танц“, в специален аранжимент за оркестър и солисти, както и неговата брилянтна оркестрация на четири миниатюри по колоритни турски танци.

Приятна изненада ще бъде и премиерата на „Три гръцки танца“ от нашия гръцки съвременник Никос Харизанос. Произведението е написано и посветено специално на квартет „Сезони“ и представя музикалното богатство на три различни региона на Гърция – от Егейско и Йонийско море до Северна Гърция, всеки със свой уникален характер, ритъм и стил.

Концертът ще започне с неповторимото Adagio от концерта за кларинет на Моцарт, задавайки тона за една вечер на изящество, откривателство и неподправена емоция.

Билети се продават в цялата система на Eventim, на каса „МаскАрт“ в ДК „Борис Христов“, Билетен център пред община Пловдив и онлайн.