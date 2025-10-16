Изложба на ученици представя архитектурното наследство на Пловдив

Творбите ще очакват своята публика във фоайето на партерния етаж на Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, на 21 октомври в 17.30 ч., а откриването ще се състои в конферентната зала от 18.00 ч.

Изложбата се организира от Фондация „Креа” в рамките на второто издание на Пленер – конкурс „Архитектурното наследство на Пловдив”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар за 2025 г.

Партньори на Фондация „Креа” в артистичната инициатива за втора поредна година са НХГ „Цанко Лавренов”, от която са част от младите художници, и Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, чиито възпитаници разказваха на минувачите по време на пленера за историята и стилистиката на сградите.

Тази година за първи път се присъединиха и ученици от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ), които се включиха и като художници, и като презентатори на архитектурните обекти, като презентаторите бяха от специалност „Актьорско майсторство”. (През 2025 г. НГСЕИ чества 50-годишен юбилей, а през 2026 г. на половин век ще стане НХГ „Ц. Лавренов”. За Фондация „Креа” е чест да работи с тези две образователни институции в областта на изкуствата с дългогодишни традиции и високи постижения.) За втора година продължава партньорството на фондация „Креа” по проекта с Камара на архитектите в България (КАБ) – Пловдив, и с Народна библиотека „Иван Вазов”, където отново предстои да подредим изложбата.

Месецът, в който се представят ценните архитектурни обекти, пресъздадени от младите таланти, не е избран случайно. През октомври традиционно се отбелязват два празника: Световният ден на архитектурата и Световният ден на художника – Св. Лука, архитекти и художници честват своите професионални празници. През този специален и за архитектите, и за художниците месец чрез изложбата имаме възможност да напомним още веднъж колко значима е работата на проектантите за градската среда, в която живеем, през погледа на младите художници. А погледът, вижданията на младежите за архитектурата и – в частност – за архитектурното наследство (сградите – паметници), са особено важни, тъй като разчитаме в бъдеще те да поемат щафетата за опазването му. Затова в рамките на интердисциплинарния проект активно търсим обратна връзка и даваме думата на учениците. Ето какво споделя например Александра Ганева от НГХ „Ц. Лавренов”:

„Предизвикателството за мен беше да предам пластичността на фасадата и играта на светлината по орнаментите. Докато рисувах, усещах едновременно концентрация и свобода – сякаш сградата сама ме водеше, а хората наоколо бяха свидетели на този безмълвен диалог между архитектурата и изобразителното изкуство”.

Таня Гирчева, презентатор на архитектурните обекти от НГСЕИ, разказва: „Гражданите, които минаваха през нашия район, бяха заинтересовани да научат нещо ново за сградите. Някои възрастни хора ни изслушваха с интерес, след което добавяха неща, които те знаеха, а ние – не. Беше ми много интересно и да наблюдавам как учениците рисуват.”

И още един презентатор – Надежда Трифонова от Хуманитарната гимназия, участник в проекта за втора година: „Опознавайки старите сгради и историите на личностите, живели зад фасадите им, ние опознаваме корените си, себе си. Достолепните здания са пример как историческата памет може да бъде красива. Вярвам, че нашето поколение ще поеме отговорността за опазването им, защото културното наследство не е товар, а компас”.

За първи път в Пловдив ученици представят творби върху каменна хартия

В изложбата ще видим общо 24 картини – 16 на възпитаници на НХГ „Цанко Лавренов” и 8 на ученици от НГСЕИ. Всички творби са върху каменна хартия – нов материал, който провокира творческото любопитство и експериметнаторския дух на младежите. (Иновативният материал беше предоставен специално за този пленер от вносителя „Европак България М” ООД / europackbulgaria.com). Преобладаващата част от произведенията са с акрилни бои, но има и такива с туш, тънкописец, акварел и смесени техники.

Каменната хартия се отличава от традиционната целулозна хартия по това, че не пропуска вода и мазнини, поради което е подходяща за бои, с които може да се рисува върху грундирано платно, и особено за акрил. Гладкостта ѝ я прави подходяща и за техники с туш и тънкописци. Едно от най-важните ѝ качества обаче е, че е природосъобразен продукт, тъй като при производството ѝ не се отсичат дървета и не се използват значителни количества вода, както е при целулозната хартия.

За да се справят с творческите задачи, участниците в трите района, в които се провеждаше пленерът, разчитаха на насоките на изявени пловдивски художници и педагози: Сашо Савов, Кънчо Касабов, Кети Георгиева, Костадин Отонов и Борис Богданов. Включи се и арх. Белин Моллов, който е и художник акварелист, и рисува предимно архитектурни ценности.

Сградите Ар деко – основен тематичен акцент на второто издание на пленера

През 2025 г. се навършват 100 години от провеждането на Световното изложение на декоративните изкуства и модерните индустрии в Париж (Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes). Към онзи момент стилът Ар деко вече е популярен, но все още няма устойчиво име. От словосъчетанието Arts Décoratifs (декоративни изкуства), използвано в заглавието на изложението, по-късно произлиза и се утвърждава името на архитектурния стил Ар деко. Хронологично погледнато, изследователите го подреждат след сецесиона и преди междувоенния модернизъм. Той навлиза в архитектурната естетика през 20-те години на XX век и доминира между двете световни войни в глобален мащаб, включително в България. Ето какво споделя Йоана Владимирова от НГСЕИ, която пресъздаде с акрил ар деко сградата на някогашния хотел „Берлин”: „Впечатлиха ме типичните за ар деко геометрични декоративни елементи. Опитах се да пресъздам и визуалната илюзия, която прави сградата да изглежда по-висока.”

Архитектурата на Пловдив като цяло обаче впечатлява с богатото си разнообразие от стилове, а за множество здания са характерни и еклектични съчетания. Ето защо младите художници и тази година рисуваха не само Ар деко сгради. Така и във втората изложба по проекта учениците представят стилистичното разнообразие като съществена част от културната идентичност на Пловдив.

Класиране и награди, но без все още да издаваме имената на отличените

Жури в състав Кети Георгиева от НХГ „Ц. Лавренов”, Стоян Лазаров от НГСЕИ и Лила Власакова, организатор изложби в НБ „Иван Вазов” присъди една първа, две втори и две трети награди. Освен тях ще се връчат и още няколко допълнителни награди от партньори на Фондация „Креа”. Всички учeници ще получат удостоверения, че са допринесли за популяризиране на архитектурното наследство на Пловдив.