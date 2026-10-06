Книга за Априлското въстание представят в РИМ – Пловдив

Книгата „Априлското въстание 1876 – 2026. 150 години от Българското въстание през 1876 година “ с автори проф. д-р Петко Ст. Петков и доц. д-р Атанас Шопов ще бъде представена в РИМ – Пловдив по повод 150-годишнината от Априлското въстание.

· 18:00 ч.

· 9 октомври 2026 г.

· зала „Съединение“, гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 1.

Изданието е посветено на едно от най-важните и повратни събития в българската история и разглежда Априлското въстание в широк исторически контекст.

Особено място в книгата заемат историческите свидетелства – части от оригинални документи от епохата, спомени на участници, коментари на чуждестранни представители, политици, дипломати, журналисти и др., фотографии, карти и изображения на паметни места, свързани с въстанието и последиците от него. Представени са сведения за някои от участниците в разглежданите събития – българи и чужденци.

Книгата е двуезично издание на български и английски език, което дава възможност темата за Априлското въстание да достигне и до по-широка международна аудитория.

На 9 октомври от 18:00 ч. в зала „Съединение“ ще имате възможност да се срещнете с авторите и да научите повече за тяхното изследване на събитията от 1876 г.