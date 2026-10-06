УМБАЛ „Свети Георги“ представи 3 сложни роботизирани операции пред световноизвестен специалист от Бразилия

УМБАЛ „Свети Георги“, гр. Пловдив стана домакин на научно-практическа сесия по роботизирана хирургия, на която бе отчетен висок професионален успех. Световноизвестният уролог проф. Жилберто Алмейда от Бразилия присъства на три сложни роботизирани урологични операции, извършени със системата Versius, с която разполага най-голямата болница в Южна България. Проф. Алмейда бе поканен в качеството си на проктор — водещ специалист, който обучава и оценява работата на своите колеги. Това бе първото му посещение в България.

По време на сесията екипите на болницата демонстрираха високи възможности при сложни казуси.

„Подготвихме трудни и предизвикателни клинични случаи, лекувани в УМБАЛ „Свети Георги“, които демонстрират възможностите на роботизираните технологии при сложни хирургични интервенции. Първият бе карцином на простатата, при който бе извършена радикална екстраперитонеална простатектомия. Най-трудният бе комбиниран – с два отделни първични тумора едновременно (на стомаха и на бъбрека). Последният случай бе при пациент с огромен тумор на бъбрека. След операциите и тримата пациенти са в добро състояние“, поясни началникът на Клиниката по урология проф. Маджид Кадим.

Научно-практическата сесия бе открита от доц. д-р Петър Антонов, дм, с акцент върху възможностите на роботизираната хирургия за минимално инвазивно лечение и значението на стандартизацията на оперативните процедури.

В рамките на програмата доц. Петър Учиков от Втора клиника по хирургия представи натрупания клиничен опит в лекция, обобщена като „Пет послания в роботизираната хирургия“. Проф. Жилберто Алмейда изнесе лекция на тема „Ролята на роботизираната система Versius в съвременната хирургична практика – анализи, сравнения и бъдещето на роботизираната хирургия от гледна точка на уролога“. Като един от малкото уролози в света с богат практически опит с Versius, той направи анализ на роботизираните платформи и подчерта предимствата на системата, с която работи пловдивската болница.

Събитието е организирано съвместно УМБАЛ „Свети Георги“ и Медицински университет – Пловдив като на него присъстваха представители на клиниките по урология, хирургия, акушерство и гинекология, медицинска онкология, уролози от Медицински институт на МВР – София, както и докторанти, специализанти и студенти от университета. Срещата затвърди амбицията на УМБАЛ „Свети Георги“ да насърчава интердисциплинарния обмен и да развива съвременната роботизирана хирургия на световно ниво.