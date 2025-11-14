Българско-турски литературен клуб има удоволствието да Ви покани на преставянето на романа „Юсуф и Зюлейха“ от изтъкнатата турска писателка Назан Бекироглу.

Събитието ще се състои на 14 ноември 2025 г. (петък) от 18:30 часа в залата на Културен център на радио „Пловдив“.

Вход свободен.

За авторката:

Назан Бекироглу е сред най-значимите съвременни имена в турската литература, известна със своя поетичен стил, философска дълбочина и суфистки мироглед. Родена през 1957 г. в Трабзон, тя е автор на много ценни произведения – романи, разкази и есета. В творчеството ѝ основни теми са любовта, вярата, търпението, човешката душа и божествената красота. Тези теми са най-внушително представени в романа ѝ „Юсуф и Зюлейха“.

„Юсуф и Зюлейха“ е роман, вдъхновен от историята на пророк Юсуф, разказана в Корана. Назан Бекироолу представя този древен разказ през призмата на съвременната литература. В центъра на сюжета е силната, но несподелена любов на Зюлейха към Юсуф – чувство, което я води от земните страсти към духовното пречистване и божествена любов.

Красотата, търпението и предаността на Юсуф към Аллах, както и страданието и преобразяването на Зюлейха, изграждат основата на произведението. Авторката показва как човешката любов може да се превърне в любов към Бога, а пътят на героите – в метафора за духовно извисяване.

С поетичния и символичен език на авторката, читателят не просто следва една любовна история, а преживява процеса на себепознание и душевно просветление.

Участници в представянето на книгата:

Йорданка Бибина – преводач и издател, Кадрие Джесур-редактор, Елена Диварова-литературен изследовател

Специален музикален поздрав ще поднесат:

Велислава Стоянова – пиано и Алпер Юнлютюрк – баритон

Очакваме Ви!