Ансамбъл „Тракия“ спечели първото място в международно състезание

Тракийските танци на ФА „Тракия“ грабнаха първото място на международния конкурс World Folk Dance Competition, който се проведе в Истанбул, Турция, от 13 до 19 юли.

Професионалните танцьори на ансамбъла влязоха в надпревара с колегите си от 45 ансамбъла от 41 държави. Изпълненията на 2000 участници бяха оценявани от хореографи, университетски преподаватели, културни експерти и етнолози от цял свят. Сред журито беше и хореографът на ансамбъла доц. д-р Димо Енев.

Официалното откриване на конкурса се състоя на 14 юли в открития театър „Харбие Джемил Топузлу“, а състезателната програма се проведе на 17 и 18 юли в културния комплекс „Мюзе Газхане“ в Истанбул.

Броени минути след като получи престижната награда, екипът на „Тракия“ сподели вълнението си с пост в социалните мрежи.

„Трудът, безбройните репетиции и сърцето, което всеки един от нас остави на сцената, бяха оценени подобаващо. Благодарим на международното жури за високото отличие, на публиката за невероятната енергия и най-вече – на всеки един изпълнител за отдадеността и несломимия дух. Продължаваме напред, по-сплотени и мотивирани от всякога! Българският фолклор покорява световните сцени!“, споделиха любимите танцьори.

Международното състезание за народни танци е организирано от Федерацията за турски народни танци. Неговата цел е да допринася за съхраняването и популяризирането на ценностите на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, да насърчава културния обмен и приятелството между народите и да дава възможност на младите танцьори да се изявят на международна сцена.