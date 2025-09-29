Над 70 автори от 4 континента се включват в Тринадесетото международно биенале „Майстори на карикатурата“ в Пловдив. Организатор и домакин на събитието е Регионален етнографски музей – Пловдив, в партньорство с Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

Наложеният форум, който дава среща на изтъкнати карикатуристи от цял свят, ще бъде официално открит на 1-и октомври от 18 часа в големия салон на РЕМ – Пловдив. Тогава ще бъдат връчени почетните статуетки на петимата най-добри майстори на карикатурата, както и специалната награда на ВУАРР.

За първи път се присъжда и званието „Баш майстор“. Отличието е за Ириен Трендафилов от Дружеството на пловдивските карикатуристи. Той получава и покана за самостоятелна изложба през следващата година в РЕМ – Пловдив.

Темата на тазгодишното издание на биеналето е „Вино и Любов. Любов и вино“. Тя е фокусирана върху вечната връзка между виното и любовта – една необикновена двойка, която времето не може да разруши.

„Виното и любовта омайват, опияняват и превръщат живота в по-ярко и вълнуващо преживяване, оставяйки сладко-горчивия си послевкус. Тази тема даде възможност на авторите да интерпретират с чувство за хумор и творчески поглед отношенията между тези две понятия – от романтиката и страстта до иронията и комичните аспекти на живота. Получихме над 200 наистина оригинални и различни карикатури“, коментира директорът на музея, доц. д-р Ангел Янков.

За конкурсната програма бяха изпратени над 200 карикатури. Някои пропътуваха хиляди километри, за да стигнат до Пловдив чак от Бразилия, Аржентина, Португалия, Китай, Индонезия, Сирия, Узбекистан и мн. др. далечни точки. Традиционно силно е участието на творци от Балканите и съседните ни държави. Най-ярките творби са подредени в специална изложба, която ще може да бъде видяна до края на месец октомври в салона на РЕМ – Пловдив.