Задържаха 26-годишен за убийство в Радиново

Окръжна прокуратура – Пловдив повдигна обвинение и задържа 26-годишен мъж за умишлено убийство, извършено в къща в село Радиново.

Според данните до момента, престъплението е извършено през февруари, като жертвата е 57-годишен мъж с инициали Т.С. На 17 февруари около 17:30 часа в Районното управление в Труд е подаден сигнал за открито тяло в жилищен имот в селото.

Пристигналите на място полицейски и медицински екипи са установили, че мъжът е починал след удари по главата с твърд предмет. В постройка в двора на къщата е открит 26-годишният А.А., който е живеел в имота заедно с жертвата.

Разследването продължава, като се изяснява точната дата на настъпване на смъртта и всички обстоятелства около случая.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда налагане на постоянна мярка „задържане под стража“.