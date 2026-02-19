„Голям брат Голяма сестра“ търси ментори в Пловдив

Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ обявява старт на третото издание на своята културна менторска програма в град Пловдив. Целта е да създаде възможност за млади хора да станат ментори на деца и младежи в неравностойно положение чрез културни и артистични преживявания.

Програмата е подходяща за хора на възраст между 16 и 30 години, които живеят в Пловдив или региона и имат интерес към културата и изкуствата. Менторите ще изграждат трайни приятелства с децата, като ги подкрепят в развитието им, като ги водят на посещения на музеи и галерии, театрални представления, концерти, кино прожекции или креативни уъркшопи. В същото време ще имат възможност да развиват своите умения за общуване, да споделят опита си и да бъдат вдъхновяващ пример за подражание.

От Асоциацията подчертават, че културната менторска програма е отворена за всеки, който желае да бъде полезен и да подкрепя децата. Не е необходимо кандидатите да имат професионален опит в изкуствата, а всякакви умения и таланти ще бъдат допълнително предимство.

Кандидатстването за ментори е отворено до 6 март 2026 г., а всички одобрени участници ще преминат еднодневно обучение на 14 март в Пловдив. След това всеки ментор ще бъде напаснат с дете или младеж и ще реализира няколко културни срещи с него в периода до края на август. Екипът на Асоциацията ще осигури подкрепа и консултации през целия процес, а разходите за посещенията и материалите за творческите уъркшопи ще бъдат покрити от проекта.



Формуляр за кандидатстване:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCt7gSKzkHuUHAmCvkbL7ZeFEsRViK8_UhfJ6DBfIqMpxyVA/viewform?usp=preview