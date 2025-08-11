Само през изминалите почивни дни на територията на областната дирекция на МВР са засечени шестима души, седнали пияни зад волана. При единия от тях е отчетена комбинация с наркотично вещество, съобщиха от пловдивската полиция.

В Пловдив екип на Трето РУ заловил 63-годишна шофьорка с около 1,7 промила. На бул. „Ал. Стамболийски“ техни колеги от Първо РУ установили, че 43-годишен управлява автомобила си с повече от 1,4 промила в кръвта. 47-годишен водач с над 1,8 промила попаднал в Четвърто РУ. Друг, на 31 години, бил задържан в Шесто РУ, след като дрегерът регистрирал наличие на алкохол над 2 промила, а драг чекът също реагирал положително.

Междувременно мъртво пиян, с над 3 промила, бил 48-годишен шофьор, хванат от служителите на реда в Хисаря. Водач на 38 години пък бил издирен и задържан от полицаи на РУ-Стамболийски, след като избягал от предизвикана катастрофа с материални щети. В хода на проверката мъжът отказал да бъде тестван с дрегер, но дал кръвна проба за химически анализ.

Срещу всички извършители са започнати бързи производства, а на трима от тях личните автомобили са иззети по законоустановения ред.

Към тези данни се причисляват още 6 бързи производства, образувани от началото на месеца срещу пияни и дрогирани водачи, като в един от случаите също е било конфискувано моторно превозно средство.